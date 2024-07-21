6.5 milyonluk Porsche vurgununa 10 yıl hapis

İstanbul'da oğluna lüks araç almak isteyen Zülal A. dolandırıcıların kurbanı oldu. Alım satım sitesindeki Porsche marka aracın satıldığını gören kadın satıcıyla irtibata geçti. Sitede gördüğü Taraflar arasında yapılan pazarlık sonrası 6 milyon 500 liraya aracın satışı için anlaşıldı. Bahçelievler'de bulunan ekspertizde buluşan taraflardan satıcı olduğunu iddia eden ve kendisini Furkan olarak tanıtan kişi gelmedi. Onun yerine belinde silah bulunan bir adam gelerek, Furkan'ın koruması olarak işlemleri kendisinin yapacağını söyledi.Zülal A. İle telefonla görüşen Furkan isimli kişi satış boyunca irtibatı kesmedi. Noterdeki işlemlerin hallolmasının ardından koruma olduğunu iddia eden kişinin baskılarıyla Zülal A. Kendisine verilen IBAN numarasına 6 milyon 500 bin lira tutarında para havale etti. Bir süre sonra paranın kendi hesabına gelmediğini söyleyen dolandırıcı kadına işlemlerini kontrol etmesi gerektiğini, başka bir IBAN'a göndermiş olabileceğini söyleyerek satıştan vazgeçti. Dolandırıldığını anlayan kadın karakola giderek şikâyetçi oldu. Paranın kasıtlı bir şekilde farklı bir adrese attırıldığını söyleyen Zülal A, sitedeki ilanın sahte olduğunu ve dolandırıcıların cezalandırılmasını talep etti.Emniyet güçleri tarafından yakalanan Engin A., ve Hüseyin K., isimli şüpheliler ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dolandırıcıların paranın izini kaybettirmek için kripto para satın aldıkları tespit edildi. 6 farklı hesap üzerinden paranın izini kaybetmeye çalışan şahıslar son olarak bir şirkete transfer yapınca savcılık durumu MASAK'a ihbar etti. Yürütülen soruşturma sonunda 2 şüpheli hakkında 'Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dolandırıcılar önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.