Haberler Yaşam Haberleri 7 aylık hamile eşini kayalıklardan atmıştı! İstinaf cani kocaya verilen ağırlaştırılmış müebbeti onadı
Giriş Tarihi: 17.2.2023 09:56 Son Güncelleme: 17.2.2023 10:00

7 aylık hamile eşini kayalıklardan atmıştı! İstinaf cani kocaya verilen ağırlaştırılmış müebbeti onadı

Kelebekler Vadisi’nde 2018’de kayalıklardan düşerek öldüğü sanılan 7 aylık hamile Semra Aysal’ı iterek öldürdüğü ortaya çıkan eşi Hakan Aysal’ın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtilerek ikinci yargılamada yerel mahkeme tarafından yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Hakan Aysal’ın yaptığı ikinci itiraz ise istinaf tarafından reddedildi. Aysal’ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istinaf tarafından onanmış oldu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
7 aylık hamile eşini kayalıklardan atmıştı! İstinaf cani kocaya verilen ağırlaştırılmış müebbeti onadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 7 aylık hamile Semra Aysal, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düşerek öldü. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 Kasım'da gözaltına alınıp tutuklandı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 15 Şubat tarihinde görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti oy çokluğu ile Aysal'ı ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı.

YENİDEN YARGILANDI

Aysal, akıl hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerektiğini belirterek karara itiraz edip dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Aysal'ın yargılama sürecinde hastanede gözetim altında tutularak cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi gerekirken, sadece doktor muayenesiyle karar verildiği, bu nedenle de raporun yetersiz olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Bu gerekçeyle bozulan karar Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Hakan Aysal geçtiğimiz Ekim ayında yeniden hâkim karşısına çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan Aysal'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor geldi. Rapor mahkemeye gönderildi. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aysal'ı yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

KARARA İKİNCİ KEZ İTİRAZ ETTİ

Aysal, hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ikinci kez itiraz ederek dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne ikinci kez taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Aysal'ın itirazını reddetti. Ayrıca Aysal'ın tahliye talebi de reddedildi. Hakan Aysal'ın bu karara da 15 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

Semra Aysal cinayetinde korkunç detaylar! 3 saat bekledi, ortalık tenhalaşınca öldürdü Son dakika: 7 aylık hamile eşini para için uçurumdan atmıştı! katilden şaşırtan talep

ARKADAŞINA GÖNDER
7 aylık hamile eşini kayalıklardan atmıştı! İstinaf cani kocaya verilen ağırlaştırılmış müebbeti onadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA