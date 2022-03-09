Semra Aysal cinayetinde korkunç detaylar! 3 saat bekledi, ortalık tenhalaşınca öldürdü





Kararda, ayrıca manzara izlemek amacıyla gidilen ve 15-20 dakika vakit geçirilen bölgede Hakan Aysal ile eşinin yanlarında yiyecek, içecek ve hatta su bile bulunmadan, bölgenin en sıcak olduğu zaman diliminde yaklaşık 3 saat vakit geçirmelerinin, hamileliğinin 7. ayındaki bir kadın için hayatın olağan akışına aykırı bir durum olduğu da belirtildi.