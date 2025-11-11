7 günlük acılı bekleyiş son buldu: Otzim’li Veysel’in cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ'da 7gündür devam eden arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı. 5 Kasım tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan 11 yaşındaki Otizmli Veysel İrem'in cansız bedenine Elazığ Bingöl yolunda bulunan Elazığ Belediyesine ait atık arıtma tesisleri civarındaki bir kuyuda ulaşıldı.

7 gündür süren ve ailesi, arkadaşları ile arama kurtarma ekiplerinin büyük bir özveriyle sürdürdüğü çalışmalar, Veysel 'in hayatını kaybettiği gerçeğini değiştirmedi. Veysel İrem'in cansız bedeni bulunduktan sonra adli işlemlerin yapılabilmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.