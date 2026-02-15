73 yaşında zirvede bir hayat

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Antalya'da 2002'de dağcılıkla tanışan 73 yaşındaki Fahri Altun, sporu hayatının merkezine yerleştirerek hem sağlığını korudu hem de yüzlerce gence örnek oldu. Altun, bugüne kadar ciddi bir hastalık yaşamadığını ve hiç ilaç kullanmadığını belirterek bunu dağcılığa borçlu olduğunu söyledi. Ticaretle uğraştığı yılların ardından dağcılıkla tanışan Altun, doğayla iç içe olmanın insana özgürlük ve mutluluk verdiğini dile getirdi. Yurtiçi ve yurtdışında birçok dağa tırmandığını belirten Altun, antrenörlük ve hakemlik de yapıyor. Antalya'daki arama kurtarma çalışmalarında da görev alan Altun'un ismi, Sivri Dağı zirvesine çakılan bir plaketle ölümsüzleştirildi.