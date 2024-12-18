77 yaşındaki adam tankerin altında kaldı: Savcılık soruşturma başlattı

Olay Arnavutköy ilçesinde Hadımköy Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Pazar alışverişi yapan 78 yaşındaki Nevzat Özcan., yoldan karşıya geçmeye çalışırken, R.B.'nin kullandığı tankerin çarpasıyla hayatını kaybetti.

OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından tanker sürücüsü R.B. gözaltına alındı. Yapılan soruşturmalarda, olay anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. R.B.'nin kullandığı 41 AHA 73 plakalı tanker, yolda karşıya geçmeye çalışan birkaç yaya yol vermek için duruyor. Tankerin durmasıyla farklı noktalarda duran 4 kişi karşıya geçmek için hareke geçiyor. İki kişi karşı yola geçiyor. Nevzat Özcan'da bu sırada tankerin çok yakınından geçmeye çalıştığı sırada sürücü R.B. bunu fark etmeyerek aracı çalıştırıp hareket yol almaya başlıyor. Nevzat Özcan'ı tankerin altında kalırken bu sırada diğer dördüncü kişi ise geri çekilerek hayatını kurtarıyor.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayla ilgili elde edilen bu görüntüde soruşturma dosyasına konuldu. Olayla ilgili geniy çaplı soruşturmaya devam ediliyor.