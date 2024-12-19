77 yaşındaki adam tankerin altında kaldı
İstanbul Arnavutköy’de 78 yaşındaki Nevzat Özcan, yolun karşısına geçerken tanker çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası tanker sürücüsü R.B. gözaltına alındı. Olay anına ait görüntülerde ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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