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Giriş Tarihi: 14.8.2024 22:58

8 aylık eşinin boğazını kesip polisi aradı

İstanbul Bağcılar İsa Çetinkaya 8 aylık eşi Kıymet Çetinkaya’yı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Ardından polisi arayıp ihbarda bulundu. Gözaltına alınan cani adam ifadesinde olayı eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği için tartıştıkları ve bu sırada gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
8 aylık eşinin boğazını kesip polisi aradı

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Polisi arayan bir kişi yaralama ihbarında bulundu. Olay yerine giden Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini karşılayan İsa Çetinkaya kapıyı açıp eşi Kıymet Çetinkaya'yı boğazından ve karnından bıçakladığını söyledi. Şüpheli olay yerinde gözaltına alınırken sağlık ekipleri yaralı kadını Bağcılar Devlet hastanesine götürdü.

"ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENİYORDUM"

Hastaneye kaldırılan Kıymet Çetinkaya (29) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli koca İsa Çetinkaya (33) emniyette verdiği ilk ifadesinde; 8 aydır evli olduklarını ve eşinin kendisini aldattığında şüphelendiğini bu sebeple aralarında tartışma çıktığını, eşinin kendisine saldırdığını ve olayın gerçekleştiğini söylediği öne sürüldü.

2 BIÇAK MUHAFAZAYA ALINDI

Yapılan incelemelerde evde 2 adet bıçak bulundu ve muhafaza altına alındı. Fatih'te bir otelde resepsiyon olarak görev yapan şüphelinin ve eşinin herhangi bir akıl sağlığı sorununun bulunmadığı tespit edildi. İkili arasında daha önceden herhangi bir aile içi kaydı ve uzaklaştırma taleplerinin olmadığı belirlendi.

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8 aylık eşinin boğazını kesip polisi aradı
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