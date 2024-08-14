8 aylık eşinin boğazını kesip polisi aradı

"ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENİYORDUM"

Hastaneye kaldırılan Kıymet Çetinkaya (29) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli koca İsa Çetinkaya (33) emniyette verdiği ilk ifadesinde; 8 aydır evli olduklarını ve eşinin kendisini aldattığında şüphelendiğini bu sebeple aralarında tartışma çıktığını, eşinin kendisine saldırdığını ve olayın gerçekleştiğini söylediği öne sürüldü.

2 BIÇAK MUHAFAZAYA ALINDI

Yapılan incelemelerde evde 2 adet bıçak bulundu ve muhafaza altına alındı. Fatih'te bir otelde resepsiyon olarak görev yapan şüphelinin ve eşinin herhangi bir akıl sağlığı sorununun bulunmadığı tespit edildi. İkili arasında daha önceden herhangi bir aile içi kaydı ve uzaklaştırma taleplerinin olmadığı belirlendi.