8 gündür kayıp olarak aranıyordu!19 yaşındaki Yusuf ölü bulundu: Son görüntüleri ortaya çıktı!

8 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Polis ekiplerinin görüştüğü Ömer Faruk A., kardeşi için 29 Eylül'de kayıp başvurusunda bulunduğunu belirtti. Aslan'ın, kayıp başvurusundan 8 gün sonra ölü bulunduğu öğrenildi. Ağabeyi, kardeşinin kıskançlık nedeniyle kuruntular yaşadığını ve bu nedenle kendisine zarar vermiş olabileceğini ifade etti.