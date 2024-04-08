80 metrekarelik dairesinde 159 kediyle yaşıyor! Görenleri şoke etti…

Her yerde hayvan dışkısı vardı; 150'den fazla kedi ve yedi köpeğin yanı sıra banyoda en az iki ölü kedi ve iki köpek bulunuyordu. Hayvanların birçoğu susuz kalmış, yetersiz beslenmeden muzdarip olmuş veya parazitlere yakalanmış, bazıları ise sağlık sorunları nedeniyle daha sonra hayatını kaybetmişti.