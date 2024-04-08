80 metrekarelik dairesinde 159 kediyle yaşıyor! Görenleri şoke etti…

İsmi açıklanmayan kadın, Nice'teki apartmanlarında onlarca evcil hayvanın yol açtığı karışıklık ve pislik nedeniyle komşularıyla tartışmaya girdi. Sonunda polis çağrıldı ve kadının dairesinin durumu onları şok etti.
Her yerde hayvan dışkısı vardı; 150'den fazla kedi ve yedi köpeğin yanı sıra banyoda en az iki ölü kedi ve iki köpek bulunuyordu. Hayvanların birçoğu susuz kalmış, yetersiz beslenmeden muzdarip olmuş veya parazitlere yakalanmış, bazıları ise sağlık sorunları nedeniyle daha sonra hayatını kaybetmişti.
İsmi açıklanmayan kadın araştırmacılara, sorununun 2018 yılında üç kedi ve üç köpeğini aldıktan sonra bu durumun başladığını söyledi.
Çok geçmeden 30 sokak kedisini de kurtarmaya başladı. Zamanla hayvanlar doğurmaya başladı ve geçen yıl polis onun dairesine girdiğinde 159'dan fazla evcil kedisi vardı.
Onlara gerektiği gibi bakamayacağını bildiği halde neden hepsini sakladığı sorulduğunda 68 yaşındaki kadın, "hayvanları terk ettiği için kendisini terk edilmiş" hissedeceğini söyledi.
Psikiyatrik değerlendirmenin ardından kadına, hayvanlara bakma ve onları kurtarma konusunda yetersiz olsa bile psikolojik ihtiyaç olarak tanımlanan 'Noah Sendromu' tanısı konuldu.