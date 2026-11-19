1. Adana - Batana: Tarihi Adana bölgesinin adı olarak kullanılmıştır. Adana'nın kökeni Hititlere kadar uzanır.
3. Afyonkarahisar- Karahisar-ı Sahip: Selçuklular döneminde, "sahip" lakaplı bir bey tarafından fethedilmesi nedeniyle bu isim verilmiştir.
4. Ağrı - Karaköse: Osmanlı döneminde, bugünkü Ağrı'nın merkezine verilen isimdir.
5. Aksaray - Archelais: Antik çağlarda kullanılan ismi. Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir şehirdi.
6. Amasya- Amaseia: Yunan tarihçilerine göre Amasya, ismini Amaseia adındaki Amazon kraliçesinden almıştır.
7. Ankara- Ankyra: Galatlar döneminden itibaren kullanılan bu isim, Yunanca'da "çapa" anlamına gelir.
8. Antalya - Attaleia: Şehri kuran Bergama Kralı II. Attalos'un adından türetilmiştir.
9. Ardahan - Artan veya Artani: Antik dönemlerden kalma bir isimdir.
10. Artvin - Livana: Osmanlı döneminde kullanılan isimdir. Arapça kökenli olduğu düşünülür.
11. Aydın - Tralleis: Antik dönemde İyonya bölgesinin önemli şehirlerinden biridir.
12. Balıkesir - Karesi: Osmanlı öncesi beylik döneminde Karesi Beyliği'ne ev sahipliği yapmıştır.
13. Bartın - Parthenios: Antik çağlarda bölgenin adıydı.
14. Batman - Ilısu, Hasankeyf: Hasankeyf, Dicle Nehri kıyısındaki tarihi bir yerleşimdir. Batman ismi daha yenidir.
15. Bayburt - Baiberd: Roma ve Bizans döneminde kullanılmış olan bir isimdir.
16. Bilecik - Belekoma: Bizans döneminde kullanılmış, kalenin adıydı.
17. Bingöl- Çapakçur: Osmanlı döneminde kullanılan isimdir.
18. Bitlis - Bagesh: Antik Pers kayıtlarında geçen isimdir.
19. Bolu - Claudiopolis: Roma İmparatoru Claudius tarafından verilen isimdir.
20. Burdur- Polydorion: Yunan ve Roma dönemlerinde kullanılan, anlamı tam olarak bilinmeyen bir isimdir.
21. Bursa- Prusa: Kral I. Prusias tarafından kurulmuştur, adı ondan gelir.
22. Çanakkale - Dardanos, Abydos: Antik Yunan kentleri olarak bilinir.
23. Çankırı- Gangra: Antik dönemlerde Paphlagonia bölgesinin önemli bir şehriydi.
24. Çorum - Nerik: Hititler döneminde kullanılan bir isimdir.
25. Denizli - Ladik, Laodikeia: Ladik adı Türkler döneminde verilmiş, Laodikeia ise Antik dönemdeki ismidir.
26. Diyarbakır - Amid: Roma ve Bizans dönemlerinde kullanılan isimdir.
27. Düzce- Dusia: Eski dönemlerde küçük bir yerleşim adı olarak bilinir.
28. Edirne- Hadrianopolis: Roma İmparatoru Hadrianus tarafından kurulmuş ve adı ona ithafen verilmiştir.
29. Elazığ- Harput, Mamuretülaziz: Harput, eski yerleşimin adıdır; Osmanlı döneminde Mamuretülaziz adı verilmiştir.
30. Erzincan - Erez, Eğin: Antik dönemlerden kaldığı düşünülen bir addır.
31. Erzurum- Theodosiopolis: Bizans İmparatoru II. Theodosius tarafından verilen bir isimdir.
32. Eskişehir - Dorylaion: Antik Frigya bölgesinin bir kentiydi.
33. Gaziantep- Ayıntap: Osmanlı dönemindeki ismi. "Tatlı su" anlamına gelir.
34. Giresun- Kerasus: Yunan kökenli bir isimdir; "kiraz" anlamına gelir.
35. Gümüşhane - Argyropolis: "Gümüş şehir" anlamına gelen Yunanca bir addır.
36. Hakkâri- Çölemerik: Osmanlı döneminde kullanılan isimdir.
37. Hatay- Antakya: Büyük İskender'in generallerinden biri olan Seleukos Nikator tarafından kurulmuş ve Antioch adı verilmiştir.
38. Iğdır: 24 Oğuz boyundan 21'ncisi sayılan İç-Oğuzlar-Üç-Ok kolunun ve Oğuz Han'ın altı oğlundan biri olan Cengiz Alp'in en büyük oğlu olan "Iğdır Beğ" den gelmektedir
39. Isparta - Baris: Antik çağlardan kalma bir isimdir.
40. İstanbul- Byzantion, Konstantinopolis: Byzantion ismi Yunanca'da "kral Byzas'ın şehri" anlamına gelir; Konstantinopolis, I. Konstantin'in kurmasından sonra verilmiştir.
41. İzmir- Smyrna: Antik dönemdeki ismi, Yunan mitolojisine dayanır.
42. Kahramanmaraş - Germenikya: Roma İmparatoru Caligula tarafından verilen addır.
43. Karabük - Zefre: Karabük'ün merkezine yakın bir bölgenin eski adıdır.
44. Karaman - Laranda: Antik dönemlerde kullanılan isimdir.
45. Kars- Karsk, Karsak: Orta Asya Türk kabilelerinden birinin adıdır.
46. Kastamonu - Timonion: Bizans döneminde kullanılan isimdir.
47. Kayseri - Mazaka, Caesarea: Kapadokya Krallığı'nın başkenti olan Mazaka, Roma döneminde Caesarea olarak değiştirilmiştir.
48. Kırıkkale - Yahşihan: Osmanlı döneminde bölgenin bir köyüdür.
49. Kırklareli - Kırk Kilise: Osmanlı döneminde kullanılan isimdir.
50. Kırşehir- Macissus, Justinianopolis: Bizans İmparatoru I. Justinianus'un verdiği addır.
51. Kilis - Kilis: Tarihi boyunca bu adla anılmıştır.
52. Kocaeli - Nikomedia: Antik dönemde Bithynia bölgesinin başkenti olarak kullanılmıştır.
53. Konya - Iconium: Yunan ve Roma dönemlerinde kullanılan isimdir.
54. Kütahya- Kotiaion: Antik Frigya'da kullanılan bir isimdir.
55. Malatya - Melitene: Roma İmparatorluğu'nun doğudaki önemli şehirlerinden biridir.
56. Manisa - Magnesia: Antik dönemdeki İyon şehirlerinden biridir.
57. Mardin - Marida: Süryanice ve Aramice kökenli bir addır.
58. Mersin - Zephyrium: Antik dönemde kullanılan bir isimdir.
59. Muğla - Mobolla: Karya bölgesinde kullanılan antik isimdir.
60. Muş: İlk çağda Muş'u da içine alan bölgeye "Taronitit" deniyordu. Bu bölgenin merkezi durumundaki Muşun adı da kimlik kaynaklarda "Taron" olarak geçmektedir.
61. Nevşehir- Nyssa, Muşkara: Osmanlı döneminde Muşkara adıyla anılmış, daha sonra Nevşehir olarak değiştirilmiştir.
62. Niğde - Nahita: Hitit ve Frig dönemi kayıtlarında geçer.
63. Ordu- Kotyora: Antik Yunan kolonilerinden biridir.
64. Osmaniye- Cebelibereket: Osmanlı döneminde kullanılan isimdir.
65. Rize - Rhizus: Antik Yunan'da kullanılan bir isimdir.
66. Sakarya - Adapazarı: Osmanlı döneminde Sakarya Nehri kıyısındaki pazardan dolayı verilen isimdir.
67. Samsun - Amisos: Yunan kolonisi olarak kurulan şehrin antik adı.
68. Siirt - Sairt: Siirt sözcüğü, isim kaynaklarında; Esart, Sairt, Siirt, Siird, gibi çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. Süryani'ler kente Se'erd (yöresel söyleniş biçimiyle Sert) demişlerdir.
69. Sinop - Sinope: Yunan mitolojisine göre, Amazon kraliçesi Sinope'nin adı verilmiştir.
70. Sivas - Sebastia: Roma döneminde Sezar Augustus'a ithafen verilen isimdir.
71. Şanlıurfa - Edessa: Antik Mezopotamya şehirlerinden biridir.
72. Şırnak- Şehr-i Nuh: İslamî rivayetlere göre Nuh Peygamber'in şehri anlamına gelir.
73. Tekirdağ - Rhaedestus: Antik Yunan'da Trakya bölgesindeki önemli şehirlerden biriydi.
74. Tokat- Komana Pontika: Pontus Krallığı döneminde kutsal şehir olarak bilinir.
75. Trabzon - Trapezus: Yunan koloniciler tarafından kurulan bir şehir olup ismi "masa" anlamına gelir.
76. Tunceli - Mamiki: Bugünkü Tunceli merkezinin eski isimleri "Mamiki" veya "Mameki" "Kalan" olarak biliniyordu.
77. Uşak - Temenothyrea: Antik dönemde Frigya sınırları içinde kalan bir kentti.
78. Van - Tuşpa: Urartu Krallığı'nın başkenti olarak bilinir.
79. Yalova- Yalakabad: Bizans ve Osmanlı döneminde kullanılan isimdir.
80. Yozgat- Bozok: Osmanlı döneminde Bozok Sancağı adıyla biliniyordu.