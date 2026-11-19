Şehirlerin geçmişine ışık tutan bu isimler, yalnızca birer ad değişikliğinden ibaret değil. Antik dönemlerden Osmanlı'ya ve Cumhuriyet dönemine uzanan süreçte kullanılan farklı isimler, Anadolu'nun ne kadar köklü ve renkli bir geçmişe sahip olduğunu da ortaya koyuyor.