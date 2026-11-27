Büyükşehirlerin kalabalık sokaklarının ardında, Türkiye'nin dört bir yanına yayılan bir memleket bağı bulunuyor. Doğduğu şehirden uzakta yaşayan milyonlarca kişinin yeniden memleketine döndüğü varsayıldığında illerin nüfus sıralaması da değişiyor. Ortaya çıkan hesaplama, bazı illerin nüfusunun beklenenden çok daha yüksek olabileceğini gösteriyor.