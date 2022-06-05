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Giriş Tarihi: 5.6.2022

8’inci sınıflar lise için ter dökecek

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
8’inci sınıflar lise için ter dökecek

1 milyondan fazla öğrenci bugün LGS’ye girecek. Öğrencilerin yüzde 10’u sınavla, geri kalanı ise evlerine en yakın liseye yerleştirilecek

Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS), 8'inci sınıfta okuyan 1 milyondan fazla öğrenci bugün ter dökecek. Sınav başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merkezi olarak yapıldı. Öğrenciler kendi okullarında sınava girecek. Sınava giren Türkiye genelindeki 8'inci sınıf öğrencilerinin yüzde 10'u LGS ile liselere yerleşecek. Yüzde 90'ı ise evlerinin en yakınındaki okula adrese dayalı yerleştirme sistemiyle kayıt olacak. Sonuçlar ve okul kontenjanları 30 Haziran'da duyurulacak.

TOPLAM 90 SORU
Sınav iki ayrı oturum halinde düzenlenecek. Öğrencilere çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturumda Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve süresi 80 dakika olacak.
Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak. Sınav başladıktan 15 dakika sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacak. Öğrenciler sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında salondan çıkamayacak.



3 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRECEK
Matematik, Türkçe ve fen bilimlerinde her bir soru 4'er puan olarak hesaplanırken, inkılap tarihi, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil sorularının her birinin puanı 1 puan olarak hesaplanacak. 3 yanlış 1 doğruyu götürecek.

ERDOĞAN AİLESİ BAŞARILAR DİLEDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, LGS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum"derken, Emine Erdoğan da "Emeklerinizin karşılığını alacağınıza canıgönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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8’inci sınıflar lise için ter dökecek
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