Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen 94 yaşındaki Yakup Kaya, Fethiye'nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da unutulmaz bir deneyim yaşadı. Babadağ'ın 1900 metre rakımlı pistinden pilot Burak Pınar eşliğinde havalanan Kaya, gökyüzünde keyifli anlar yaşadı. Uçuş sırasında yaşananlar, paraşütte bulunan aksiyon kamerasıyla kaydedildi.



Kalkışın rahat geçtiğini belirten Yakup dede, havada kollarını açarak, "Paraşütü ben idare ediyorum" dedi. Uçuşunu sorunsuz şekilde tamamlayan Kaya, yaşadığı heyecanı çevresindekilerle paylaşarak, "Ömrüm boyunca böyle güzel bir anım olmadı. Kaptan arkadaştan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

94 yaşındaki Yakup dede Babadağ'dan uçtu

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GEÇTİ"



Tecrübeli yamaç paraşütü pilotu Burak Pınar ise Yakup dede ile keyifli bir uçuş gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugüne kadar 94 yaşındaki Yakup dede en yaşlı yamaç paraşütü yapan kişi oldu. Her şey çok güzel geçti" diye konuştu.

94 yaşında ilk kez yamaç paraşütüyle uçan Yakup Kaya, cesaretiyle dikkat çekti.