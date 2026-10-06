Haberler Yaşam Haberleri A HABER CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Hırvatistan İspanya maçı canlı yayın ekranında!
Giriş Tarihi: 6.10.2026 17:44 Son Güncelleme: 6.10.2026 17:54

A HABER CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Hırvatistan İspanya maçı canlı yayın ekranında!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup’ta Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geliyor. İlk iki maçında ağır mağlubiyetler alan Hırvatistan, sahasında oynayacağı mücadelede puan ararken İspanya deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırırken A Haber canlı izle aramaları da öne çıkıyor.

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A HABER CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Hırvatistan İspanya maçı canlı yayın ekranında!
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geliyor. İngiltere karşısında 7-0'lık ağır bir yenilgi alan Hırvatistan, sahasında oynayacağı mücadelede yeniden çıkış arıyor. İspanya ise deplasmandan puanla ayrılmanın hesaplarını yaparken futbolseverler karşılaşmanın yayın detaylarını araştırıyor. Mücadeleyi takip etmek isteyenler için A Haber canlı izle ekranı ve yayın bilgileri haberimizde yer alıyor.

HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hırvatistan ve İspanya, bu akşam Uluslar Ligi'nde karşı karşıya geliyor.Poljud Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21:45'te başlayacak

A HABER CANLI YAYIN EKRANI

Hırvatistan - İspanya karşılaşmasını ekrandan takip etmek isteyen futbolseverler, maçı A Haber üzerinden canlı ve şifresiz şekilde izleyebilecek. Mücadele televizyonun yanı sıra dijital platformlardan da takip edilebilecek.

HIRVATİSTAN İSPANYA MAÇI CANLI İZLE

A SPOR CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi İngiltere Çekya maçı canlı yayın ekranında! Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

A HABER 6 EKİM YAYIN AKIŞI

05:00 – Ajans Yeni Gün – Esra Akyürek
06:00 – Sabah Ajansı – Gökhan Kurt
09:00 – Ajans Bugün – Cansın Helvacı
11:00 – Ajans Bugün – Merve Türkay
13:00 – Ajans – Can Okanar
14:00 – Ajans Gün İçi – Merve Tepe
16:00 – Ajans Gün Ortası – Merve Tepe
17:00 – Ajans Akşama Doğru – Hikmet Öztürk
18:50 – Akşam Ajansı – Haktan Uysal
21:45 – Uluslar Ligi – Hırvatistan-İspanya Karşılaşması
23:50 – Gece Ajansı – Tahir İnan
02:00 – A Haber Gece – Esra Akyürek
03:00 – Uluslar Ligi Karşılaşması (T)

MUHTEMEL 11'LER

Hırvatistan (4-2-3-1): Livakovic; Smolcic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Ivanovic, Mario Pasalic, Vlasic; Matanovic.

İspanya (4-3-3): Simon; Fresneda, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Lopez, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Munoz.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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A HABER CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Hırvatistan İspanya maçı canlı yayın ekranında!
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