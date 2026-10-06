A HABER CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Hırvatistan İspanya maçı canlı yayın ekranında!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geliyor. İngiltere karşısında 7-0'lık ağır bir yenilgi alan Hırvatistan, sahasında oynayacağı mücadelede yeniden çıkış arıyor. İspanya ise deplasmandan puanla ayrılmanın hesaplarını yaparken futbolseverler karşılaşmanın yayın detaylarını araştırıyor. Mücadeleyi takip etmek isteyenler için A Haber canlı izle ekranı ve yayın bilgileri haberimizde yer alıyor.