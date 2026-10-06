A HABER CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Hırvatistan İspanya maçı canlı yayın ekranında!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geliyor. İngiltere karşısında 7-0'lık ağır bir yenilgi alan Hırvatistan, sahasında oynayacağı mücadelede yeniden çıkış arıyor. İspanya ise deplasmandan puanla ayrılmanın hesaplarını yaparken futbolseverler karşılaşmanın yayın detaylarını araştırıyor. Mücadeleyi takip etmek isteyenler için A Haber canlı izle ekranı ve yayın bilgileri haberimizde yer alıyor.
Hırvatistan ve İspanya, bu akşam Uluslar Ligi'nde karşı karşıya geliyor.Poljud Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21:45'te başlayacak
Hırvatistan - İspanya karşılaşmasını ekrandan takip etmek isteyen futbolseverler, maçı A Haber üzerinden canlı ve şifresiz şekilde izleyebilecek. Mücadele televizyonun yanı sıra dijital platformlardan da takip edilebilecek.
A SPOR CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi İngiltere Çekya maçı canlı yayın ekranında!
05:00 – Ajans Yeni Gün – Esra Akyürek
06:00 – Sabah Ajansı – Gökhan Kurt
09:00 – Ajans Bugün – Cansın Helvacı
11:00 – Ajans Bugün – Merve Türkay
13:00 – Ajans – Can Okanar
14:00 – Ajans Gün İçi – Merve Tepe
16:00 – Ajans Gün Ortası – Merve Tepe
17:00 – Ajans Akşama Doğru – Hikmet Öztürk
18:50 – Akşam Ajansı – Haktan Uysal
21:45 – Uluslar Ligi – Hırvatistan-İspanya Karşılaşması
23:50 – Gece Ajansı – Tahir İnan
02:00 – A Haber Gece – Esra Akyürek
03:00 – Uluslar Ligi Karşılaşması (T)
Hırvatistan (4-2-3-1): Livakovic; Smolcic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Ivanovic, Mario Pasalic, Vlasic; Matanovic.
İspanya (4-3-3): Simon; Fresneda, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Lopez, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Munoz.