A SPOR CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi İngiltere Çekya maçı canlı yayın ekranında!

HARRY KANE YENİ BİR REKORUN EŞİĞİNDE

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Harry Kane, Çekya karşılaşmasında kariyerine bir başarı daha eklemeye hazırlanıyor. Tecrübeli golcünün mücadelede sahaya çıkması durumunda milli formayla oynadığı maç sayısı bir kez daha yükselecek. Kane, son olarak Hırvatistan karşısında attığı iki golle İngiltere'nin 7-0'lık farklı galibiyetine katkı sağlamıştı