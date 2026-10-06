A SPOR CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi İngiltere Çekya maçı canlı yayın ekranında!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İngiltere, sahasında Çekya'yı konuk ediyor. İspanya karşısında aldığı yenilginin ardından Çekya ve Hırvatistan maçlarında kalesini gole kapatan İngiltere, çıkışını sürdürmek istiyor. Mücadeleyi takip etmek isteyenler A Spor canlı izle seçeneklerini ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor.
İngiltere - Çekya, bu akşam Uluslar Ligi karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat başlayacak
Karşılaşmayı televizyondan veya dijital platformlardan takip etmek isteyenler için mücadele A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
A HABER CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Hırvatistan İspanya maçı canlı yayın ekranında!
08:00 – Sabah Sporu – Canlı
10:00 – Fransa – Belçika – Bant
12:00 – Spor Ajansı – Canlı
14:00 – Kırklarelispor – Bayburtspor – Canlı
16:00 – Spor Gündemi – Şimdi Yayında
17:00 – Sakaryaspor – Arıt Kayadibi – Canlı
19:00 – Karşıyaka – 1923 Afyonkarahisar – Canlı
21:00 – Uluslar Ligi Özel – Canlı
21:45 – İngiltere – Çekya – Canlı
23:30 – Son Sayfa
İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Harry Kane, Çekya karşılaşmasında kariyerine bir başarı daha eklemeye hazırlanıyor. Tecrübeli golcünün mücadelede sahaya çıkması durumunda milli formayla oynadığı maç sayısı bir kez daha yükselecek. Kane, son olarak Hırvatistan karşısında attığı iki golle İngiltere'nin 7-0'lık farklı galibiyetine katkı sağlamıştı
Hırvatistan karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından İngiltere'nin yeni rakibi Çekya oldu. Son iki karşılaşmada 9 kez rakip ağları havalandıran ve savunmada gol izni vermeyen İngilizler, Wembley'de oynanacak mücadeleden de galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.Çekya ise İngiltere deplasmanında zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta oynanacak mücadele, takımların gruptaki konumlarını doğrudan etkileyebilecek karşılaşmalar arasında yer alıyor.