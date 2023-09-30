A Haber muhabiri Hatay’da saldırıya uğradı

Asrın felaketi 6 Şubat Depremi'nden bu yana bölgedeki gelişmeleri takip eden A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur görevi başında saldırıya uğradı.

A haber muhabirine saldırı | VİDEO HABER

Depremden sonra bölgedeki kalıcı konutların inşasında gelinen süreci anlatan Uğur'un yanına önce bir araç yaklaştı sözlü hakaret eden sürücü daha sonra tekme ve yumruklarla saldırdı.