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Giriş Tarihi: 30.9.2023 23:05 Son Güncelleme: 30.9.2023 23:23

A Haber muhabiri Hatay'da saldırıya uğradı

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Hatay'da bölgedeki kalıcı konutların inşasına ilişkin haber yaparken yoldan geçen bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Saldırıya ilişkin kimlikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

SABAH
A Haber muhabiri Hatay’da saldırıya uğradı

Asrın felaketi 6 Şubat Depremi'nden bu yana bölgedeki gelişmeleri takip eden A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur görevi başında saldırıya uğradı.

A haber muhabirine saldırı | VİDEO HABER

Depremden sonra bölgedeki kalıcı konutların inşasında gelinen süreci anlatan Uğur'un yanına önce bir araç yaklaştı sözlü hakaret eden sürücü daha sonra tekme ve yumruklarla saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uğur hastaneye kaldırıldı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen Uğur'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kimlikleri tespit edilen 2 saldırgan gözaltına alındı.

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A Haber muhabiri Hatay'da saldırıya uğradı
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