A SPOR CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Fransa Belçika maçı canlı yayın ekranı!

UEFA Uluslar Ligi A1 Grubu'nda zirveyi doğrudan ilgilendiren mücadele 5 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.
Karşılaşmayı televizyondan veya dijital platformlardan takip etmek isteyenler için mücadele A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
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Üç maç sonunda Fransa 7 puanla lider, Belçika ise 6 puanla ikinci sırada bulunuyor. Fransa şu ana kadar 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Belçika 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İki takım arasındaki yalnızca 1 puanlık fark, bu karşılaşmayı grup liderliği açısından daha da önemli hale getiriyor.
01:00 — Portekiz – Norveç – Bant
08:00 — Sabah Sporu — Canlı
10:00 — Portekiz – Norveç – Bant
12:00 — Spor Ajansı — Canlı
14:00 — Gün Ortası — Canlı
15:00 — Spor Gündemi — Canlı
18:00 — Ana Haber — Canlı
20:00 — Milli Maça Doğru — Canlı
21:45 — Fransa – Belçika — Canlı
23:30 — Milli Maç Özel