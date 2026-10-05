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Giriş Tarihi: 5.10.2026 17:34

A SPOR CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Fransa Belçika maçı canlı yayın ekranı!

UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasında Fransa ile Belçika karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımımızın grubundaki rakiplerini karşı karşıya getiren mücadele, liderlik yarışını doğrudan etkileyecek. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanal bilgisinin yanı sıra A Spor canlı izle seçeneklerini de araştırıyor. İşte Fransa-Belçika karşılaşmasına ilişkin yayın detayları...

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A SPOR CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Fransa Belçika maçı canlı yayın ekranı!
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Fransa ile Belçika, 4. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Stade de France'ta oynanacak mücadelede iki takım da gruptaki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, A Spor canlı izle ekranı ve yayın bilgilerine odaklandı.

FRANSA-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi A1 Grubu'nda zirveyi doğrudan ilgilendiren mücadele 5 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

A SPOR CANLI İZLE

Karşılaşmayı televizyondan veya dijital platformlardan takip etmek isteyenler için mücadele A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

FRANSA BELÇİKA CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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FRANSA VE BELÇİKA GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

Üç maç sonunda Fransa 7 puanla lider, Belçika ise 6 puanla ikinci sırada bulunuyor. Fransa şu ana kadar 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Belçika 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İki takım arasındaki yalnızca 1 puanlık fark, bu karşılaşmayı grup liderliği açısından daha da önemli hale getiriyor.

A Spor 6 Ekim 2026 Salı Yayın Akışı

01:00 — Portekiz – Norveç – Bant
08:00 — Sabah Sporu — Canlı
10:00 — Portekiz – Norveç – Bant
12:00 — Spor Ajansı — Canlı
14:00 — Gün Ortası — Canlı
15:00 — Spor Gündemi — Canlı
18:00 — Ana Haber — Canlı
20:00 — Milli Maça Doğru — Canlı
21:45 — Fransa – Belçika — Canlı
23:30 — Milli Maç Özel

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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