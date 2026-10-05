ATV CANLI İZLE: İtalya Türkiye milli maçı ATV canlı yayın ekranında!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 5 Ekim 2026 Pazartesi günü İtalya'nın Bologna kentinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 21.45 olacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ederken, A Milli Takımımızın İtalya ile oynayacağı kritik karşılaşmanın yayın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Milli maç ATV ekranlarından canlı olarak ekranlara geliyor. İşte, maç yayını:
İTALYA'NIN MUHTEMEL 11'İ
İtalya'nın Türkiye maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:
Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Tonali, Fagioli, Barella, Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Scamacca.
TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ
A Milli Futbol Takımı'nın İtalya deplasmanındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül.
⚽ İtalya 🇮🇹 - Türkiye 🇹🇷 🕘 Bu akşam 21.45 📺 #atv 🏟️ Renato Dall'Ara Stadyumu #Türkiye #İtalya #UEFA https://t.co/cQN6X9hC5N— atv (@atvcomtr) October 4, 2026