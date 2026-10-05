ATV CANLI İZLE: İtalya Türkiye milli maçı ATV canlı yayın ekranında!

ATV CANLI İZLE: MİLLİ MAÇ BAŞLIYOR!

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ederken, A Milli Takımımızın İtalya ile oynayacağı kritik karşılaşmanın yayın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Milli maç ATV ekranlarından canlı olarak ekranlara geliyor. İşte, maç yayını: