Haberler Yaşam Haberleri ATV CANLI İZLE: İtalya Türkiye milli maçı ATV canlı yayın ekranında!
Giriş Tarihi: 5.10.2026 18:15 Son Güncelleme: 5.10.2026 18:17

ATV CANLI İZLE: İtalya Türkiye milli maçı ATV canlı yayın ekranında!

ATV CANLI YAYIN | UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, 4. hafta karşılaşmasında İtalya deplasmanına çıkacak. İlk üç maçtan puansız ayrılan ay-yıldızlı ekip, İtalya karşısında hanesine puan yazdırmayı hedefliyor. Milli maç canlı izle ekranı üzerinden kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, ATV canlı izle ekran başta olmak üzere maçın yayın bilgilerini araştırıyor.

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ATV CANLI İZLE: İtalya Türkiye milli maçı ATV canlı yayın ekranında!
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İtalya-Türkiye karşılaşması için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımımızın 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynayacağı mücadele öncesinde gözler maçın başlama saati ve yayın bilgilerine çevrildi. Milli maç canlı izle seçeneklerini araştıran futbolseverler, ATV canlı izle ekranı üzerinden karşılaşmanın yayın detaylarını takip ediyor.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 5 Ekim 2026 Pazartesi günü İtalya'nın Bologna kentinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 21.45 olacak.

ATV CANLI İZLE: MİLLİ MAÇ BAŞLIYOR!

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ederken, A Milli Takımımızın İtalya ile oynayacağı kritik karşılaşmanın yayın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Milli maç ATV ekranlarından canlı olarak ekranlara geliyor. İşte, maç yayını:

İTALYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

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MARCINIAK YÖNETECEK

İtalya ile Türkiye arasındaki maçta Szymon Marciniak düdük çalacak. Szymon Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.

Karşılaşmada VAR'da Piotr Lasyk, AVAR'da ise Lukas Fahndrich görev alacak.

A SPOR CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Fransa Belçika maçı canlı yayın ekranı!

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mercan Köşk

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Altı Üstü İstanbul (özel)

20:45 Milli Maça Doğru

21:45 İtalya - Türkiye Maçı

İTALYA'NIN MUHTEMEL 11'İ

İtalya'nın Türkiye maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Tonali, Fagioli, Barella, Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Scamacca.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya deplasmanındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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