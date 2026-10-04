A101 AKTÜEL 8 EKİM KATALOĞU: A101 aktüel indirimlerinde: Bebek arabası, akıllı kamera, buharlı ütü...

A101 aktüel kampanyasında bu hafta farklı ürün gruplarında indirim ve fırsatlar sunuluyor. Mutfak alışverişini yenilemek isteyenler için kızartma tenceresi ve sosluk gibi ürünler öne çıkarken, günlük kullanıma yönelik çeşitli seçenekler de katalogda bulunuyor. 8 Ekim 2026 A101 aktüel ürünler kataloğundaki tüm indirimli ürünler alışveriş öncesinde merak ediliyor.
Karamelize Bisküvi 140 TL
Bezelyeli & Ispanaklı ve Pancarlı Mini Nohut Patlağı 45 TL
Çilekli Tam Tahıllı Bar 29,50 TL
Çikolata Kaplı Çilekli Meyve Bar 39,50 TL
42 Parça Bloklar 399 TL
Katlanabilir Oyun Matı 1.299 TL
Eğitici Sesli Lazımlık 599 TL
Piyanolu Oyun Halısı 749 TL
Oyuncak Dönen Kule 399 TL
Mama Sandalyesi 699 TL
Mini Buharlı Çelik Tencere 599 TL
Kutulu Çatal Kaşık Seti 149 TL
Çocuk Bezi 429 TL
Bulut Ayna 179 TL
10'lu Süt Saklama Poşeti 69,50 TL
Mekanik Silindirik Termosifon 65L 9.299 TL
Bulaşık Makinesi 15.999 TL
Buzdolabı 16.999 TL
Çamaşır Makinesi 7 KG 16.999 TL
Çok Amaçlı Kase 269 TL
Desenli Cam Tepsi 179 TL
4 Tarafı Rende 149 TL
4'lü Kristal Kayık Tabak 129 TL
TV 45.999 TL
TV 30.999 TL
TV 21.999 TL
TV 10.999 TL
Narenciye Sıkacağı 999 TL
Philips Buharlı Ütü 3.499 TL
Dikiş Makinesi 8.999 TL
Katmer ve Gözleme Sacı 1.499 TL
Saç Şekillendirici Set 2.399 TL
Lor Peyniri 1KG 79,50 TL
Beyaz Peynir 1 KG 299 TL
Yarım Yağlı Yoğurt 1 KG 95 TL
Mısırlı Garnitür Konservesi 570g 64,50 TL
Ayran 6*195 ml 99,50 TL
Bitkisel Sıvı Yağ 5L 469 TL
Esmer Şeker 500g 72,50 TL
Yağ ve Kireç Sökücü 2*750 ml 149 TL
9 KG Toz Deterjan 499 TL
Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 26.990 TL
Çok Fonksiyonlu Yazıcı 2.399 TL
Motor Kaskı 1.899 TL
Bluetooth Kulaklık 499 TL
Bluetooth Hoparlör 399 TL