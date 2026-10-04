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Giriş Tarihi: 4.10.2026 22:29

A101 AKTÜEL 8 EKİM KATALOĞU: A101 aktüel indirimlerinde: Bebek arabası, akıllı kamera, buharlı ütü...

A101 aktüel ürünler kataloğunda 8 Ekim 2026 Perşembe günü raflara çıkacak indirimli ürünler belli oldu. Farklı kategorilerden pek çok ürünün yer aldığı kampanyada ev ihtiyaçlarından bebek ürünlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine kadar çeşitli seçenekler bulunuyor. Ürünler arasında bebek arabası, battaniye ve saklama kabı gibi ihtiyaçlar da yer alıyor.

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A101 AKTÜEL 8 EKİM KATALOĞU: A101 aktüel indirimlerinde: Bebek arabası, akıllı kamera, buharlı ütü...
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A101 aktüel kampanyasında bu hafta farklı ürün gruplarında indirim ve fırsatlar sunuluyor. Mutfak alışverişini yenilemek isteyenler için kızartma tenceresi ve sosluk gibi ürünler öne çıkarken, günlük kullanıma yönelik çeşitli seçenekler de katalogda bulunuyor. 8 Ekim 2026 A101 aktüel ürünler kataloğundaki tüm indirimli ürünler alışveriş öncesinde merak ediliyor.

A101 AKTÜEL 8 EKİM KATALOĞU

Karamelize Bisküvi 140 TL

Bezelyeli & Ispanaklı ve Pancarlı Mini Nohut Patlağı 45 TL

Çilekli Tam Tahıllı Bar 29,50 TL

Çikolata Kaplı Çilekli Meyve Bar 39,50 TL

A101 AKTÜEL 8 EKİM KATALOĞU

Kedi Desenli Terlik 129 TL

Ponponlu Pelüş Ev Terliği 129 TL

Nakışlı Avokado Desenli Terlik 129 TL

Gülen Yüz Desenli Terlik 129 TL

Meyve Desenli Ev Terliği 129 TL

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A101 AKTÜEL 8 EKİM KATALOĞU

42 Parça Bloklar 399 TL

Katlanabilir Oyun Matı 1.299 TL

Eğitici Sesli Lazımlık 599 TL

Piyanolu Oyun Halısı 749 TL

Oyuncak Dönen Kule 399 TL

Mama Sandalyesi 699 TL

A101 AKTÜEL 8 EKİM KATALOĞU

Mini Buharlı Çelik Tencere 599 TL

Kutulu Çatal Kaşık Seti 149 TL

Çocuk Bezi 429 TL

Bulut Ayna 179 TL

10'lu Süt Saklama Poşeti 69,50 TL

A101 AKTÜEL 8 EKİM KATALOĞU

Mekanik Silindirik Termosifon 65L 9.299 TL

Bulaşık Makinesi 15.999 TL

Buzdolabı 16.999 TL

Çamaşır Makinesi 7 KG 16.999 TL

A101 AKTÜEL 8 EKİM KATALOĞU

Çok Amaçlı Kase 269 TL

Desenli Cam Tepsi 179 TL

4 Tarafı Rende 149 TL

4'lü Kristal Kayık Tabak 129 TL

A101 AKTÜEL 8 EKİM KATALOĞU

TV 45.999 TL

TV 30.999 TL

TV 21.999 TL

TV 10.999 TL

A101 AKTÜEL 8 EKİM KATALOĞU

Narenciye Sıkacağı 999 TL

Philips Buharlı Ütü 3.499 TL

Dikiş Makinesi 8.999 TL

Katmer ve Gözleme Sacı 1.499 TL

Saç Şekillendirici Set 2.399 TL

A101 AKTÜEL 8 EKİM KATALOĞU

Lor Peyniri 1KG 79,50 TL

Beyaz Peynir 1 KG 299 TL

Yarım Yağlı Yoğurt 1 KG 95 TL

Mısırlı Garnitür Konservesi 570g 64,50 TL

Ayran 6*195 ml 99,50 TL

A101 AKTÜEL 8 EKİM KATALOĞU

Bitkisel Sıvı Yağ 5L 469 TL

Esmer Şeker 500g 72,50 TL

Yağ ve Kireç Sökücü 2*750 ml 149 TL

9 KG Toz Deterjan 499 TL

A101 AKTÜEL 8 EKİM KATALOĞU

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 26.990 TL

Çok Fonksiyonlu Yazıcı 2.399 TL

Motor Kaskı 1.899 TL

Bluetooth Kulaklık 499 TL

Bluetooth Hoparlör 399 TL

A101 AKTÜEL 8 EKİM KATALOĞU

Bebek Arabası 12.999 TL

Akıllı Kamera 1.299 TL

Şarjlı Giyilebilir Göğüs Pompası 1.399 TL

Bebek Müslin Battaniye 149 TL

5'li Ağız Mendili 85 TL

Bebek Penye Battaniye 249 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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