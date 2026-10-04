BİM AKTÜEL 6-9 EKİM KATALOĞU: BİM aktüel indirimlerinde: Mini ütü masası, valiz çeşitleri, balık tavası...

BİM aktüel kampanyasında farklı ihtiyaçlara yönelik ürünler için indirim ve fırsatlar sunuluyor. Ev alışverişini tamamlamak isteyenler için temel gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ve günlük kullanım ürünleri de raflarda yerini alacak. 6-9 Ekim 2026 BİM aktüel kataloğundaki ürünler ve fiyatlar alışveriş öncesinde araştırılıyor.
Fındık Kreması Çeşitleri (315 g) — 329 TL
Kurabiye & Krema Aromalı Protein Tozu (750 g) — 1.500 TL
Şeftali Aromalı Kolajen (250 g) — 449 TL
Pre-Supreme Karışık Meyve Aromalı (210 g) — 299 TL
Protein Bar (50 g) — 75 TL
Bebek Bezi Maxi Mega Paket (128'li) — 549 TL
Bebek Bezi Junior Mega Paket (100'lü) — 549 TL
Bebek Bezi X Large Mega Paket (80'li) — 549 TL
Sık Yıkananlar Toz Deterjan (9 kg) — 399 TL
Çamaşır Suyu (4 L) — 89 TL
Çamaşır Yumuşatıcı (5 L) — 199 TL
Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı (1440 ml - 1200 ml) — 299 TL
Valiz Orta Boy — 1.199 TL
Valiz Büyük Boy — 1.399 TL
Dynamic Yarım Fermuarlı Polar Erkek — 429 TL
Dynamic Atlet ve Boxer Seti Çocuk — 199 TL
Fanila Çeşitleri Erkek — 199 TL
Fermuarlı Polar Yelek Erkek — 249 TL
Fermuarlı Polar Yelek Kadın — 249 TL
Melamin Mama Tabağı Çeşitleri — 159 TL
Desenli Bebek Çamaşır/Oyuncak Sepeti 20 L — 179 TL
Keçe Nakışlı Organizer Sepet — 249 TL
Keçe Anne Bebek Çantası — 89 TL
Bebek Nevresim Seti — 359 TL
Bebek Penye Lastikli Çarşaf — 129 TL
Bebek Yastık Kılıfı 2'li — 55 TL
Küçük Boy Hurç — 79 TL
Su Bardağı 3'lü — 159 TL
Meşrubat Bardağı 3'lü — 179 TL
Cam Tatlı Tabağı 2'li — 149 TL
Cam Kase 4'lü — 319 TL
Boncuk Kulplu Kalp Desenli Kupa — 229 TL
Renkli Porselen Kahve Fincan Takımı 12 Parça — 499 TL
Kızartma Tenceresi 22 cm — 439 TL
Çelik Sütlük 14 cm — 219 TL
Desenli Deri Kaplamalı Tepsi Çeşitleri — 139 TL
Şeffaf Organizer Kutu Seti 3'lü — 59 TL
Katlanır Maşrapa 1.2 L 89 TL
Katlanır Su Kovası 12 L 249 TL
Katlanır Çocuk Küveti 33 L 629 TL
Katlanır Çamaşır Selesi 38 L 379 TL
Bebek Basamağı 189 TL
Renkli Çocuk Askı Seti 6'lı 45 TL