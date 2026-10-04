BİM AKTÜEL 6-9 EKİM KATALOĞU: BİM aktüel indirimlerinde: Mini ütü masası, valiz çeşitleri, balık tavası...

BİM aktüel kampanyasında farklı ihtiyaçlara yönelik ürünler için indirim ve fırsatlar sunuluyor. Ev alışverişini tamamlamak isteyenler için temel gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ve günlük kullanım ürünleri de raflarda yerini alacak. 6-9 Ekim 2026 BİM aktüel kataloğundaki ürünler ve fiyatlar alışveriş öncesinde araştırılıyor.