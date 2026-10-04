Haberler Yaşam Haberleri BİM AKTÜEL 6-9 EKİM KATALOĞU: BİM aktüel indirimlerinde: Mini ütü masası, valiz çeşitleri, balık tavası...
Giriş Tarihi: 4.10.2026 23:31 Son Güncelleme: 4.10.2026 23:57

BİM AKTÜEL 6-9 EKİM KATALOĞU: BİM aktüel indirimlerinde: Mini ütü masası, valiz çeşitleri, balık tavası...

BİM aktüel ürünler kataloğunda 6 Ekim Salı ve 9 Ekim Cuma günleri satışa sunulacak ürünler belli oldu. Yeni haftanın kampanyasında gıdadan temizlik ürünlerine, mutfak gereçlerinden bebek ihtiyaçlarına ve oyuncaklara kadar birçok farklı kategoriden seçenek bulunuyor. Katalogda pirinç, ayçiçek yağı ve bebek bezi gibi çeşitli ürünler yer alıyor.

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BİM AKTÜEL 6-9 EKİM KATALOĞU: BİM aktüel indirimlerinde: Mini ütü masası, valiz çeşitleri, balık tavası...
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BİM aktüel kampanyasında farklı ihtiyaçlara yönelik ürünler için indirim ve fırsatlar sunuluyor. Ev alışverişini tamamlamak isteyenler için temel gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ve günlük kullanım ürünleri de raflarda yerini alacak. 6-9 Ekim 2026 BİM aktüel kataloğundaki ürünler ve fiyatlar alışveriş öncesinde araştırılıyor.

BİM AKTÜEL 6-9 EKİM KATALOĞU

Fındık Kreması Çeşitleri (315 g) — 329 TL
Kurabiye & Krema Aromalı Protein Tozu (750 g) — 1.500 TL
Şeftali Aromalı Kolajen (250 g) — 449 TL
Pre-Supreme Karışık Meyve Aromalı (210 g) — 299 TL
Protein Bar (50 g) — 75 TL

BİM AKTÜEL 6-9 EKİM KATALOĞU

Bebek Bezi Maxi Mega Paket (128'li) — 549 TL
Bebek Bezi Junior Mega Paket (100'lü) — 549 TL
Bebek Bezi X Large Mega Paket (80'li) — 549 TL
Sık Yıkananlar Toz Deterjan (9 kg) — 399 TL
Çamaşır Suyu (4 L) — 89 TL
Çamaşır Yumuşatıcı (5 L) — 199 TL
Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı (1440 ml - 1200 ml) — 299 TL

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

BİM AKTÜEL 6-9 EKİM KATALOĞU

Ayçiçek Yağı (5 L) — 449 TL
Ton Balığı (3x140 g) — 149 TL
Domates Salçası (700 g) — 65 TL
Püre Domates (3x210 g) — 47,50 TL
Siyah Zeytin (2 kg) — 215 TL
Çizik Yeşil Zeytin (1 kg) — 179 TL

A101 AKTÜEL 8 EKİM KATALOĞU: A101 aktüel indirimlerinde: Bebek arabası, akıllı kamera, buharlı ütü...

BİM AKTÜEL 6-9 EKİM KATALOĞU

Valiz Orta Boy — 1.199 TL
Valiz Büyük Boy — 1.399 TL
Dynamic Yarım Fermuarlı Polar Erkek — 429 TL
Dynamic Atlet ve Boxer Seti Çocuk — 199 TL
Fanila Çeşitleri Erkek — 199 TL
Fermuarlı Polar Yelek Erkek — 249 TL
Fermuarlı Polar Yelek Kadın — 249 TL

BİM AKTÜEL 6-9 EKİM KATALOĞU

Melamin Mama Tabağı Çeşitleri — 159 TL
Desenli Bebek Çamaşır/Oyuncak Sepeti 20 L — 179 TL
Keçe Nakışlı Organizer Sepet — 249 TL
Keçe Anne Bebek Çantası — 89 TL
Bebek Nevresim Seti — 359 TL
Bebek Penye Lastikli Çarşaf — 129 TL
Bebek Yastık Kılıfı 2'li — 55 TL
Küçük Boy Hurç — 79 TL

BİM AKTÜEL 6-9 EKİM KATALOĞU

Su Bardağı 3'lü — 159 TL
Meşrubat Bardağı 3'lü — 179 TL
Cam Tatlı Tabağı 2'li — 149 TL
Cam Kase 4'lü — 319 TL
Boncuk Kulplu Kalp Desenli Kupa — 229 TL
Renkli Porselen Kahve Fincan Takımı 12 Parça — 499 TL
Kızartma Tenceresi 22 cm — 439 TL
Çelik Sütlük 14 cm — 219 TL
Desenli Deri Kaplamalı Tepsi Çeşitleri — 139 TL
Şeffaf Organizer Kutu Seti 3'lü — 59 TL

BİM AKTÜEL 6-9 EKİM KATALOĞU

Katlanır Maşrapa 1.2 L 89 TL

Katlanır Su Kovası 12 L 249 TL

Katlanır Çocuk Küveti 33 L 629 TL

Katlanır Çamaşır Selesi 38 L 379 TL

Bebek Basamağı 189 TL

Renkli Çocuk Askı Seti 6'lı 45 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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BİM AKTÜEL 6-9 EKİM KATALOĞU: BİM aktüel indirimlerinde: Mini ütü masası, valiz çeşitleri, balık tavası...
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