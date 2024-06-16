Adalar’ın sağlık koruyucuları 7/24 teyakkuzda

İstanbullular kadar yerli ve yabancı turistlerin de tercih ettiği Adalar, yaz sezonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor. Bu yoğunlukla birlikte istenmeyen kazalar gibi acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda da artış görülüyor. 112 Acil Sağlık da Adalar'daki çalışmalarını bu yoğunluğa göre düzenliyor. Bu kapsamda Adalar'da sürekli hizmet veren Kara Ambulansları ve Deniz Nakil Araçlarına yaz sezonunda Motorize Sağlık ekipleri de destek veriyor. Dar sokaklar ve trafik yoğunluğu nedeniyle erişimin güç olduğu noktalara öncü destek olarak intikal edecek olan Motorize Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor.

MOTORİZE SAĞLIK EKİPLERİ ÖNCÜ DESTEK SAĞLIYOR

Büyükada 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan Doktor Güven Gider Büyükada'daki çalışmaları hakkında bilgi verdi: "Yaz aylarında buradaki kalabalık ve yoğunluk göz önünde bulundurulduğunda kara ambulansıyla hızla ulaşamayacağımız noktalarda Motorize Sağlık ekibi arkadaşlarımız vakaya ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirmekteler. Vakayı, klinik uygunluğuna göre Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Büyükada Ek Hizmet Binasına sevk ediyoruz. Ancak muayene açısından ileri tetkikler gerekiyorsa yahut aynı şekilde buradaki hastaneden farklı hastanelere sevk edilmesi gereken hastalar varsa onları Deniz Ambulanslarına naklediyoruz."

KARA AMBULANSININ TÜM DONANIMINA SAHİP

Deniz Nakil aracında görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Pınar Saka da Deniz Nakil Araçları hakkında bilgi verdi: "Büyükada ve Kınalıada'da konuşlu 2 Deniz Nakil Aracımız var. Herhangi bir acil çağrı durumda bu adalardan çıkış yapıyoruz. Deniz Nakil Araçlarımız, tamamıyla Türk mühendisleri tarafından Tuzla Tersanesi'nde hasta nakli için tasarlanmış durumda. Aynı anda 2 hastaya hizmet verebilecek şekilde normal bir kara ambulansındaki gibi acil tıbbi müdahale için gerekli tüm ilaç, malzeme, cihaza ve tıbbi donanıma sahip. Vaka ile ilgili ihbar düştüğünde belirtilen adrese ulaşıp hastayı alıyoruz. Hastanın ilk müdahalesini yaparak emniyete aldıktan sonra ana karaya sevkini sağlıyoruz." dedi.

5-10 DAKİKADA ANA KARAYA SEVK

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği koordineli şekilde gerektiğinde gemi vakası, boğulma vakası gibi durumlara müdahale ettiklerini aktaran Saka, karşılaştıkları en büyük zorluğun olumsuz hava koşulları olduğunu belirtti. Buna karşın Deniz Nakil Araçlarının, Adalar İlçesinden alınan vakaları 26 deniz mili hıza ulaşarak yaklaşık 5-10 dakika içerisinde Kartal İDO, Kartal Balıkçı Barınağı, Maltepe İDO, Bostancı Şehir Hatları iskelelerine ulaştırarak anakarada hizmet veren ambulanslara teslim ettiklerini söyledi.

YILIN İLK 4 AYINDA 572 VAKAYA MÜDAHALE ETTİ

Adalar'da 2016 yılından bu yana hizmet veren Deniz Nakil Araçları; Anadolu İl Ambulans Servisi Başhekimliği istatistiklerine göre; 2021 yılında 2 bin 329, 2022 yılında 2 bin 458, 2023 yılında 2 bin 79, 2024 yılının ilk 4 ayında ise 572 vakaya müdahale ederek nakilleri sağladığı öğrenildi.