Adana kan bağışında ilk üçte

Ulusal Güvenli Kan Temini Programı kapsamında 18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağış Merkezi ve 350 mobil ve sabit ekip ile hizmet verildiğini belirten Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, her gün yaklaşık 9 bin ünite kanın toplandığını, test edildiğini ve hastanelere ulaştırıldığını aktardı. Saygılı, çalışmalarla bin 140 hastanenin günlük kan ve kan ürünü ihtiyacının karşılandığını söyledi.

BAĞIŞLAR YÜZDE 10 ARTTI

Geçtiğimiz yıl 2,7 milyon ünite olan bağış miktarının, 2025'te yaklaşık yüzde 10 artışla 3 milyon üniteye ulaştığını kaydeden Saygılı, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Gaziantep'in toplam bağışın yüzde 41'ini gerçekleştirdiğini aktardı. Saygılı, "Kan bağışında her zaman ilk üçte yer alan Adanalı kardeşlerimize, hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum" diyerek Adana'nın duyarlılığına dikkat çekti. 3 milyonuncu kan bağışının Gaziantep İslahiye'den geldiğini hatırlatan Saygılı, Zabıt Katibi Büşra Tokgöz'ün 11'inci bağışını gerçekleştirerek sürecin simge ismi olduğunu ifade ederek 1997 Adana doğumlu Tokgöz'ün aynı zamanda kök hücre bağışçısı olduğunu paylaştı.

KADIN BAĞIŞÇILAR GÜMÜŞHANE'DEN

Bağışçıların yüzde 87'sini erkeklerin, yüzde 13'ünü kadınların oluşturduğunu belirten Saygılı, kadın bağışçı oranının en yüksek olduğu illerin başında yüzde 20 ile Gümüşhane , yüzde 19 ile Erzincan ve yüzde 18'le Tekirdağ olduğunu söyledi. Saygılı, 18-24 yaş arası gençlerin payının yüzde 20'ye ulaştığını, genç bağışçının en yüksek olduğu illerin Kastamonu, Çanakkale ve Sivas olduğunu kaydetti. Toplanan 3 milyon ünite kanın yüzde 46'sının düzenli bağışçılardan sağlandığını belirten Saygılı, en fazla bağış artışının Kahramanmaraş (yüzde 57), Malatya (yüzde 52) ve Adıyaman (yüzde 48) olduğunu dile getirdi.

KAN GÜVENLİĞİ İÇİN 23 MİLYON TEST

KAN bağışı sürecinin tüm aşamalarında 4 bin 523 kişilik bir ekibin görev yaptığını belirten Saygılı, toplama ve dağıtım süreçlerinde görev alan 936 aracın, yıl boyunca 32 milyon kilometre yol katettiğinin altını çizerek bu mesafenin, Dünya'nın etrafını yaklaşık 800 kez dolaşmaya eşdeğer olduğunu ifade etti. Bağışlanan kanların güvenliğini sağlamak amacıyla 15 test parametresini kapsayan 23 milyon testin, Türk Kızılay laboratuvarlarında uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan Saygılı, güvenli kan temininin sağlık sisteminin en temel unsurlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.