Adana ve Osmaniye beşik gibi sallandı: Panik anları kamerada!

ADANA 17 DAKİKA ARAYLA İKİ KEZ SALLANDI
AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8 büyüklükte deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yüzeyde hafif şekilde hissedildi. Bu depremden 18 dakika sonra aynı ilçede 4.9 büyüklükte ikinci bir deprem daha oldu.
ARDINDAN OSMANİYE'DE DEPREM MEYDANA GELDİ
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 14.43'te merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan sarsıntının, kısa süreli tedirginliğe neden olduğu belirtildi.
PANİK ANLARI CEP KAMERASINA YANSIDI
Peş peşe meydana gelen depremlerde bazı vatandaşlar panik halinde evlerinden çıkarken cep kamerasıyla o anları görüntüledi. Ev içi kameralarında avizelerin şiddetli sarsıntıyla sallandığı görüldü.
Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler! O anlar kamerada
Vatandaşlar can havliyle kendillerini geniş meydanlara atarak güvenli yerlere ulaştıklarını belirtti.