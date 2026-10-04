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Giriş Tarihi: 4.10.2026 16:23

Adana ve Osmaniye beşik gibi sallandı: Panik anları kamerada!

Adana'nın Saimbeyli ve Osmaniye'nin Sumbas ilçelerinde peş peşe korkutan depremler meydana geldi. Büyüklükleri 4.8, 4.9 ve 5.2 olarak ölçülen sarsıntılar bölgede kısa süreli panik yaratırken, Valilik ve İçişleri Bakanlığı saha taramalarında olumsuz bir duruma rastlanmadığını açıkladı. Vatandaşların panik anları ise cep kamerasına yansıdı!

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Adana ve Osmaniye beşik gibi sallandı: Panik anları kamerada!
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Adana'nın Saimbeyli ve Osmaniye'nin Sumbas ilçelerinde öğle saatlerinde peş peşe korkutan depremler meydana geldi.

ADANA 17 DAKİKA ARAYLA İKİ KEZ SALLANDI

AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8 büyüklükte deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yüzeyde hafif şekilde hissedildi. Bu depremden 18 dakika sonra aynı ilçede 4.9 büyüklükte ikinci bir deprem daha oldu.

ARDINDAN OSMANİYE'DE DEPREM MEYDANA GELDİ

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 14.43'te merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan sarsıntının, kısa süreli tedirginliğe neden olduğu belirtildi.

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PANİK ANLARI CEP KAMERASINA YANSIDI

Peş peşe meydana gelen depremlerde bazı vatandaşlar panik halinde evlerinden çıkarken cep kamerasıyla o anları görüntüledi. Ev içi kameralarında avizelerin şiddetli sarsıntıyla sallandığı görüldü.

Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler! O anlar kamerada

Vatandaşlar can havliyle kendillerini geniş meydanlara atarak güvenli yerlere ulaştıklarını belirtti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#OSMANİYE #ADANA

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Adana ve Osmaniye beşik gibi sallandı: Panik anları kamerada!
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