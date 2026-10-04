Adana ve Osmaniye beşik gibi sallandı: Panik anları kamerada!

ARDINDAN OSMANİYE'DE DEPREM MEYDANA GELDİ

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 14.43'te merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan sarsıntının, kısa süreli tedirginliğe neden olduğu belirtildi.