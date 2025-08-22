Adana’da çifte cinayet! Bir gecede 2 kişi öldürüldü

İlk cinayet Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Aldanma ile Ö.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Ö.A., tabancayla Aldanma'ya ateş edip kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet masası ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakaladı.

KURTARILAMADI

İkinci olay ise, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşandı. Muhammet Kaçar henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin sokakta tabancayla ateş açması sonucu vurularak ağır yaralandı. Kaçar, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.