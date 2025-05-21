Adana’da dehşet! Eski eşini sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada!

Olay, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı İnönü Bulvarı Atatürk İlkokulu yakınında meydana geldi. 4 ay önce boşanan Sezen S. ve Emirhan N., sokakta karşılaştı.

Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Sezen S., iddiaya göre çantasından çıkardığı tabanca ile eski eşine ateş açtı. Emirhan N., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasını anbean yansıdı. Emirhan N., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA!

Adana'da korkunç olay: Sokakta karşılaştığı eski kocasını tabancayla vurdu! | Video

Sezen S.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.