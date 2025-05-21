Adana'da korkunç olay: Sokakta karşılaştığı eski kocasını tabancayla vurdu! | Video
Adana'nın Ceyhan ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bir kadın, sokakta karşılaştığı eski eşini tabancayla ayağından vurdu. Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bir çocuk annesi kadın, yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak eski eşine doğrulttu ve tetiği çekti. Tek kurşun, E.N.'nin ayağına isabet etti. Kanlar içinde kalan adam, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesi bulunmuyor.
Saldırgan kadın, olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.
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