Adana’da genç kadına yapılan işkence kan dondurdu: Şarj kablosuyla bağlamış!

Bana bunları yaptı, yanına kar kalsın istemiyorum. Beni tehdit etti. Evden gidersen ve şikayet edersen seni ve aileni öldüreceğim dedi" diye konuştu. Polis her yerde kaçan kocayı arıyor.

Cani koca karısını şarj kablosuyla bağlayıp darp etti! | Video