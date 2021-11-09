Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:02
00:50
Vahap Seçer'den basına sansür 09.11.2021 | 15:36
00:23
Konya'da belediye otobüsü şarampole uçtu: 17 yaralı 09.11.2021 | 15:28
00:07
Otoların dikiz aynalarında saçını tarayarak hırsızlık yaptı 09.11.2021 | 15:19
02:44
02:12
Son dakika: Kemalpaşa Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 09.11.2021 | 14:50
01:31
Kamyon, virajı alamayınca uçuruma yuvarlandı; 1'i ağır 3 yaralı 09.11.2021 | 13:50
03:00
Direksiyon başında kalp krizi geçirip öldü! | Video 09.11.2021 | 13:48
03:59
Tartıştığı sevgilisini zorla arabaya bindirip şiddet uyguladı! | Video 09.11.2021 | 13:21
04:53
Sosyal medya fenomenliği için yola yatıp, denize atlamış 09.11.2021 | 13:25
04:55
Cani koca karısını şarj kablosuyla bağlayıp darp etti! | Video 09.11.2021 | 11:45
06:20
Kuzey marmara otoyolu'nda kaza; Otomobilde sıkışan kadını itfaiye kurtardı 09.11.2021 | 11:14
05:17
2 metrelik foseptikler tehlike saçıyor! 09.11.2021 | 10:44
00:50
Antalya'da işyeri önündeki bıçaklama kamerada 09.11.2021 | 10:42
05:01
Ambalajsız keklerde ölümcül risk! | Video 09.11.2021 | 10:45
04:56
E-ticaret uygulamasına üye oldu; 75 bin lira dolandırıldı 09.11.2021 | 10:35
05:59
İstanbul'da makas atanlara 11 ayda 35 milyon lira ceza kesildi! 09.11.2021 | 10:27
17:53
04:40
Rize'de minibüsün çarptığı kadın bugün son yolculuğuna uğurlandı 09.11.2021 | 10:11
04:08
Taksim Meydanı’nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı 09.11.2021 | 09:15
Adana’da bir kadın, evde kendisini şarj kablosu ile bağlayıp darp ettiği, kafasına tabanca dayayıp, bacaklarına kalem batırdığını ileri sürdüğü kocasından şikayetçi oldu.
Olay merkez Seyhan ilçesi, Fevzipaşa Mahallesinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 10 yıl önce Murat G. (32) ile evlenen Gamze G. (28) kocasından şiddet gördüğü için boşanmak isteyip iki kızını da alarak evden ayrıldı. Boşanma davası da açan Gamze G. eşinin ısrar edip af dilemesi üzerine onu affederek eve döndü. Ancak bu kez de eşi karısının kendisini aldattığını öne sürerek şiddet uyguladı. Genç kadın kocası uyuyunca evden kaçıp hastaneye sığındı. Hastanede darp raporu alan genç kadın kocasından şikayetçi oldu. Gamze G. 10 yıldır sürekli şiddet gördüğünü belirterek, "Eşim madde bağımlısı; evliliğimi yürütmek için hep alttan alan ben oldum ama kendisi bana karşı hiç iyi olmadı. Bana iftira attı ve dünden bu yana şiddet uyguladı. Beni dövdü, saçımı çekerek yerlere yatırdı. 5 ay önce de ayrılacaktık, mahkemeye vermiştim ama çocuklarım için bir şans daha verdim. Dün beni darp ederken bacaklarıma kalem batırdı. Daha sonra beni sandalyeye oturtup ellerimi arkadan şarj kablosuyla bağlayıp şiddet uyguladı. Bu şiddet olayı dünden bu yana devam etti. 'Beni aldattın başkasıyla olmuşsundur' diyerek dövmeye devam etti. Ellerim bağlıyken ruhsatsız silahını enseme dayayıp, 'sen olmuşsundur beni aldattın' demeye devam etti ama ben kaç defa öyle bir şeyin olmadığını söyledim" dedi.
Gamze G. sabah kalkıp tekrar dövdüğünü sonra da uyuduğunu belirterek, "Bugün de dövdü daha sonra uyudu, o arada ben evden kaçarak ailemin yanına sığındım. Ailem bu durumu görünce darp raporu almaya geldik. Şikâyetçiyim sonuna kadar. Bana bunları yaptı, yanına kâr kalsın istemiyorum. Beni tehdit etti evden gidersen ve şikayet edersen seni ve aileni öldüreceğim dedi" diye konuştu. Polis her yerde kaçan kocayı arıyor.