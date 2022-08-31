Adana’da inanılmaz hırsızlık: 900 bin liralık altın ile 100 bin lirayı bakın nasıl çaldı

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Fatih Ö. olduğunu ve evin 2'nci katına yağmur borusundan tırmanarak, girdiğini belirledi. Fatih Ö.'nün Beyceli Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, Hatice A.'nin çalınan altın ve paraları bulundu. Emniyette suçunu itiraf edip, adliyeye sevk edilen Fatih Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen altın ve paralarsa sahibine teslim edildi.