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Giriş Tarihi: 31.8.2022 10:10 Son Güncelleme: 31.8.2022 10:10

Adana'da inanılmaz hırsızlık: 900 bin liralık altın ile 100 bin lirayı bakın nasıl çaldı

Adana Seyhan'da, 2 katlı müstakil eve yağmur borusundan tırmanıp, giren Fatih Ö. (34), memur Hatice A.'ya (47) ait 900 bin TL değerindeki altın ile 100 bin TL parayı çaldı. Şüpheli yakalanıp tutuklanırken, baskında çalınan altın ve para ele geçirildi.

DHA
Adana’da inanılmaz hırsızlık: 900 bin liralık altın ile 100 bin lirayı bakın nasıl çaldı

İnanılmaz olay, 24 Ağustos'ta Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Evine akşam saatlerinde gelen Hatice A., ikinci kattaki yatak odasına çıktı. Giysi dolabındaki eşyaların dağıldığını gören Hatice A., sakladığı 900 bin TL değerindeki altın ile 100 bin TL paranın çalındığını anlayınca polise başvurdu.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Fatih Ö. olduğunu ve evin 2'nci katına yağmur borusundan tırmanarak, girdiğini belirledi. Fatih Ö.'nün Beyceli Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, Hatice A.'nin çalınan altın ve paraları bulundu. Emniyette suçunu itiraf edip, adliyeye sevk edilen Fatih Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen altın ve paralarsa sahibine teslim edildi.

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Adana'da inanılmaz hırsızlık: 900 bin liralık altın ile 100 bin lirayı bakın nasıl çaldı
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