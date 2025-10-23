Adana'ya gelen Serkan Bozan 4 aydır kayıp: Dikkat çeken '100 gram altın' detayı!

'ÖLDÜYSE DE BİR MEZAR TAŞI OLSUN İSTİYORUZ'

Ağabey Aziz Bozan, kardeşinin cinayete kurban gitmiş olabileceğinden şüphe duyduğunu anlatarak, "16 Haziran'dan itibaren kardeşime ulaşamıyoruz. Üzerinde mavi bir valiz ve 100 gram altın olduğunu biliyoruz. Değirmenciuşağı Mahallesi'ne gelmek yerine Himmetli Mahallesi'ne gelmiş ve sonrası yok. Biz belki orman işinde çalışıyor diye düşündük ama araştırdık orada da bulamadık. 100 gram altın vardı üzerinde, cinayete kurban gitmiş olabilir. Başına bir şey gelmesinden korkuyoruz, ailemiz perişan oldu. Eğer yaşıyorsa gelsin, öldüyse de bir mezar taşı olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

