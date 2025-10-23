Video Yaşam 100 gram altınla kayıplara karışan gençten haber alınamıyor | Video
23.10.2025 | 10:58

Adana'da yaşayan 28 yaşındaki Serkan Bozan, Mersin'de işten çıkartıldıktan sonra yanına aldığı 100 gram altın ile kayıplara karıştı. 4 aydır haber alınamayan gencin ağabeyi Aziz, "Yaşıyorsa çıkıp gelsin, cinayete kurban gittiyse de bir mezar taşı olsun istiyoruz" dedi.

Kozan ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Serkan Bozan, Mersin'de işten çıkarıldıktan sonra Bozan, önce Adana'ya geldi. Ardından da yanında biriktirdiği 100 gram altın ile geçtiğimiz 16 Haziran'da ailesinin yaşadığı Saimbeyli ilçesine bağlı Değirmenciuşağı Mahallesi'ne gitmek için otobüs bileti aldı. Ancak Bozan, ailesinin yaşadığı mahalle yerine Himmetli Mahallesi'ne gitti. 1 gece burada kalan Bozan'ın cep telefonundan 17 Haziran 05.00'dan itibaren sinyal alınamadı ve ailesi evlatlarına bir daha ulaşamadı. Ağabeyleri polis ve jandarmaya kayıp ilanı verirken 4 aydır Serkan Bozan'dan haber alınamadı.
İhlas Haber Ajansı'na konuşan ağabey Aziz Bozan, kardeşinin cinayete kurban gitmiş olabileceğinden şüphe duyduğunu anlatarak, "16 Haziran'dan itibaren kardeşime ulaşamıyoruz. Üzerinde mavi bir valiz ve 100 gram altın olduğunu biliyoruz. Değirmenciuşağı Mahallesi'ne gelmek yerine Himmetli Mahallesi'ne gelmiş ve sonrası yok. Biz belki orman işinde çalışıyor diye düşündük ama araştırdık orada da bulamadık. 100 gram altın vardı üzerinde, cinayete kurban gitmiş olabilir. Başına bir şey gelmesinden korkuyoruz, ailemiz perişan oldu. Eğer yaşıyorsa gelsin, öldüyse de bir mezar taşı olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.
