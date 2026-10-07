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Giriş Tarihi: 7.10.2026 17:35 Son Güncelleme: 7.10.2026 17:48

Adıyaman’da motosikletler çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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İHA
Adıyaman’da motosikletler çarpıştı: 4 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, Yavuz Selim Mahallesi Müftülük Caddesi ile Arzum Kent Caddesi'nin kesişiminde Emirhan O. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile Henna M. idaresindeki 02 MA 2327 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri ile yolcu konumundaki A.O., ile Y.O., isimli iki çocuk yaralandı.

Adıyaman'da motosikletler çarpıştı: 4 yaralı


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#ADIYAMAN
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Adıyaman’da motosikletler çarpıştı: 4 yaralı
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