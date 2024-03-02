Afrikalı kadınların ürünleri ADF’de sergilendi

KÜLTÜREL DİPLOMASİ SAĞLIYOR

Antalya diplomasi forumunda olmalarının nedenini Afrikalı diplomat ve bürokratlarla iletişim kurmak ve kültürel diplomasi yürütmek olduğunu belirten Sağlam, "Afrika evimizi daha önceleri sadece Afrikalılar ve Afrikalı bakanlar ziyaret ediyordu. Son yıllarda Almanya, Fransa, İtalya, Rusya gibi ülkelerden gelen turistler ile misyonerler de ziyaret ediyor ve hayran kaldıklarını söylüyor. Yoksullukla anılan Afrika'da kadınların ürettiği ürünlere inanamıyorlar. Bu ürünleri nasıl yaptıklarını merak ediyorlar. Ürünlerden elde edilen gelirin de o kadınlara gönderilmesi fikrine de ayrıca şaşırıyor ve mutlu oluyorlar. Projeden övgüyle bahsediyor ve teşekkür ediyorlar. Turistler sosyal medyadan kendi hesaplarından paylaşımlar yapıyor ve mutlaka ülkesine buradan hediyelik eşya alıyor" ifadelerini kullandı.

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