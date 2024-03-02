Afrikalı kadınların ürünleri ADF’de sergilendi | Video 02.03.2024 | 14:36 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 8 yıl önce başlattığı 'Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi' projesi Afrika ülkesindeki kadınlara umut oldu. Bir marka haline gelen Afrika Kültür Evi Antalya Diplomasi Forumu(ADF) kapsamında tanıtım standı açıldı. Lider eşleri ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği stantta Emine Erdoğan’ın ‘Afrika seyahatlerim’ isimli kitabı da yer aldı. Afrika Kültür evi başkanı Zeliha Sağlam Afrika Kültür evi hakkında SABAH’a bilgi verdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sömürge, açlık, susuzluk ve hastalık gibi ağır yaşam koşullarında hayata tutunmaya çalışan dünyanın en büyük ikinci kıtasının kadınları şimdi kendi işlerinin patronu olurken, ürettikleri el emeği ürünler ise Afrikalı çocukların geleceğini kurtarıyor.

AFRİKA KÜLTÜR EVİ STANDINA YOĞUN İLGİ

Standa yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Sağlam, "Antalya diplomasi forumunda standımıza büyük ilgi var. Misafirler ürünlerle yakından ilgileniyor kültür evimiz hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Afrika kültür evi 2016'da Emine Erdoğan'ın kurduğu sosyal sorumluluk projesi. Buranın sosyal sorumluluk projesi olmasının yanında kültürel diplomasi örneği sergiliyor. Merkezimiz Ankara'da kafemiz var, Afrikalı kadınların ürettiği ürünlerin satışını yapıyoruz aynı zamanda akademik seminerler ve kültürel workshopların düzenliyoruz. Herkesi bekliyoruz.

KÜLTÜREL DİPLOMASİ SAĞLIYOR

Antalya diplomasi forumunda olmalarının nedenini Afrikalı diplomat ve bürokratlarla iletişim kurmak ve kültürel diplomasi yürütmek olduğunu belirten Sağlam, "Afrika evimizi daha önceleri sadece Afrikalılar ve Afrikalı bakanlar ziyaret ediyordu. Son yıllarda Almanya, Fransa, İtalya, Rusya gibi ülkelerden gelen turistler ile misyonerler de ziyaret ediyor ve hayran kaldıklarını söylüyor. Yoksullukla anılan Afrika'da kadınların ürettiği ürünlere inanamıyorlar. Bu ürünleri nasıl yaptıklarını merak ediyorlar. Ürünlerden elde edilen gelirin de o kadınlara gönderilmesi fikrine de ayrıca şaşırıyor ve mutlu oluyorlar. Projeden övgüyle bahsediyor ve teşekkür ediyorlar. Turistler sosyal medyadan kendi hesaplarından paylaşımlar yapıyor ve mutlaka ülkesine buradan hediyelik eşya alıyor" ifadelerini kullandı.