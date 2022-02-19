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Giriş Tarihi: 19.2.2022

Ağaç katliamı

İHA
Ağaç katliamı

Murat Ş. Milli Emlak’tan Bursa Nilüfer’de ormanlık bir alanı kiraladı. 100 yıllık 100 çam ağacını kesen Murat Ş.’yi köylüler diğer ağaçları kesemeden durdurdu

Nilüfer ilçesine bağlı Atlas köyünde Milli Emlak'tan ormanlık arsa kiralayan Murat Ş, kiraladığı ormanlık alandaki 100 yıllık 100 adet çam ağacını kesti. Kiraladığı ormandaki tüm ağaçları kesmek isteyen vatandaşa köylüler tepki göstererek izni olmadığı için müdahale ederek kesimi durdurttu. Hemen yetkililere haber veren köylüler köylerindeki orman katliamına tepki gösterdi. Ağaçların kesildiği bölgeye giderek inceleme yapan DOĞADER yöneticileri ise yetkilileri göreve davet etti. Köylüler kalan ağaçların da arsayı kiralayan vatandaş tarafından kesileceğinden endişe ediyor.
Kesilen ağaçları yerinde inceleyen DOĞADER Yönetim Kurulu üyesi Murat Demir, "Nilüfer Atlas köyünde orman katliamı yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye geldik. Gördük ki Milli Emlak'tan Atlas köyünde arsa kiralayan vatandaş arsadaki 100 yıllık 100 adet çam ağacını kesmiş, muhtemelen buradaki ağaçları keserek buraya bir konteynır yerleştirip bağ evi yapacak. Milli Emlak'a ait buna benzer çok sayıda mülk var. Buraları Milli Emlak kiralayıp gelir elde ediyor. Bu kiralanan alanların vasfının yitirilmemesi lazım, yani burası orman vasfında kiralanıyorsa bu şekilde kullanılmalı. Burada bir katliam yapılmış. 100 yaşında 100 adet çam ağacı kesilmiş, orman tahrip edilmiş, sağ olsun muhtarımız duruma müdahale edip daha fazla ağacın kesilmesini önlemiş. Ama vatandaş "Ben yine keseceğim" demiş. Biz Milli Emlak'a sesleniyoruz, lütfen kiraladığınız yerlerin vasıflarını kontrol edin. Kiraya uygun yerler değilse kiralamayın" dedi.
Daha fazla ağaç katliamının önüne geçen Atlas Köyü Muhtarı Mustafa Bilgiç, "Köyümüzdeki arsayı kiralayan vatandaş burada ağaçları keserken köylüler haber verdi. Hemen yetkili yerleri aradık. Sorduk, "İzni var mı" diye. "Bize izni yok" denildi. Biz de halk olarak müdahale ettik. Burada 300 adet çam ağacı var buranın tamamen talan edilmesini istemiyoruz" diye konuştu.

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Ağaç katliamı
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