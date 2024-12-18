Ahlak polisinden VIP baskın

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri; eskort sitelerinden yabancı kadınları ev ve otellere göndererek fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 3 aylık çalışma sonucunda suça karışan 9 şüpheli tespit edilerek 6 ilçede toplam 15 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. 9 şüpheli yakalanırken fuhuş aralarında asıl meslekleri doktor, hemşire, mühendis olan 6 Rusya, 3 Kırgızistan, 2 Belarus, 1 Tunus, 1 Kazakistan uyruklu 13 mağdur kadın kurtarıldı. Kurtarılan kadınların, sözde bir ajans üzerinden bir apartmanda çeşitli dairelere yerleştirildikleri, geceliği bin dolardan özel müşteriler için korsan taksi ile otel ya da rezidanslara gönderildikleri öğrenildi. Sözde ajansın, her birine bir kod ad verdiği kadınların fotoğrafları ile internet sitesinde bir katalog oluşturduğu, müşterilerin bu katalogdan seçim yaptığı ve yeni müşterilerin eski müşterilerin referansıyla siteye girebildiği belirlendi.