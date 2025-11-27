Ailenin ölüm nedeni ‘böcek ilacı zehirlenmesi’

Kaldıkları otelde zehirlenerek hayatlarını kaybeden dört kişilik Böcek ailesinin ölüm nedeni Adli Tıp raporunda 'böcek ilacı zehirlenmesi' olarak gösterildi. Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşarak hastanede vefat eden Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in ölümleriyle ilgili başlatılan soruşturmada Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaa soruşturma dosyasına girdi.

Mütalaada, ölümlerin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği kaydedildi. Böcek ailesi fertlerinin ölümlerinin kalmakta oldukları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğunun mütalaa edildiği bildirildi. Öte yandan soruşturmada tutuklanan midyeci, lokumcu, kokoreççi ve kafe işletmecisi dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı.