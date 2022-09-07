Haberler Yaşam Haberleri Ajan filmi konusu nedir? Spy - Ajan filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 7.9.2022 15:26 Son Güncelleme: 7.9.2022 16:31

Ajan filmi konusu nedir? Spy - Ajan filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Ajan filmi, bu akşam ATV ekranlarında film severlerle buluşacak. Aksiyon ve komediyi birleştiren filmin yönetmen koltuğunda Paul Feig oturuyor. 2015 yılında vizyona giren filmin başrolünde Jason Statham yer alıyor. Peki, Ajan filmi konusu nedir? Spy - Ajan filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte film ile ilgili tüm merak edilenler…

Ajan filmi konusu nedir? Spy - Ajan filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Orijinal adı ''SPY'' olan Ajan filmi, bu akşam saat 23.10'da ATV ekranlarında olacak. Başrollerinde Jason Statham ve Jude Law'ın yer aldığı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Paul Feig üstleniyor. 2015 yılı yapımı filmin oyuncuları ve konusu, yabancı sinema hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Ajan filmi nerede çekildi IMDB puanı kaç? İşte Ajan filmi oyuncuları ve konusu…

AJAN FİLMİ KONUSU

Susan Cooper CIA'de masa başı çalışan bir analisttir. Cooper aynı zamanda en kritik görevlerin başarıyla sonlandırılmasını sağlarken adı gizli kalan bir kahramandır. Partneri Bradley Fine ile iyi bir ikili olmuşlardır ancak son görevlerinde Bradley ile kurumun bir başka gözde ajanı olan Rick Ford'un kimlikleri ifşa olur. Ölümcül silah ticareti yapan tehlikeli bir şebekenin dünyasına sızarak yol açacakları felaketi önleme görevi Susan Cooper'ın olur. Cooper masa başından ilk kez sahaya adım atacağı bu görevde, içindeki tüm potansiyeli açığa çıkaracak ve fark etmediği yeteneklerini keşfedecektir.

AJAN FİLMİ OYUNCULARI

Melissa McCarthy

Jason Statham

Jude Law

Rose Byrne

Miranda Hart

Bobby Cannavale

Allison Janney

Morena Baccarin

Peter Serafinowicz

AJAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ajan filmi Maceristan, İtalya ve Fransa'da çekildi.

AJAN FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Orijinal ismi SPY olan filmin IMDB puanı 7'dir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ajan filmi konusu nedir? Spy - Ajan filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA