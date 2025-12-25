AK Parti eski milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu’nun acı günü

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve 25. ile 26. Dönem Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu'nun eşi Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu (53) dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olan Köseoğlu için KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan eşi Ayşe Sula Köseoğlu, "Her şeyden önce çok müstesna bir insanı, bir babayı kaybettik. Çocuklarından ayırmadığı öğrencileri, her zaman onun önceliğiydi. Akademik camiaya ve ülkesine, yıllarca hizmet etti. Bizi, bu acı günümüzde yalnız bırakmadığınız için her birinize teşekkür ediyorum" dedi.

Törenin ardından İskender Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi Ayşe Sula Köseoğlu, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Köseoğlu'nun namazına Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eski başbakanlardan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon eski ve yeni dönem milletvekilleri, AK Parti Genel Merkez yöneticileri, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile çok sayıda vatandaş katıldı. Köseoğlu'nun cenazesi Çaykara ilçesinin Şahinkaya mahallesinde toprağa verildi.