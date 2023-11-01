AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’dan Müge Anlı ve Turkuvaz Medya’ya teşekkür: Roman gençleri sanatla buluşacak!

"Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu" projesi ile Roman gençlerinin sanat alanında eğitim görmeleri sağlanacak. Bu kıymetli proje için başta sevgili Müge Anlı olmak üzere ATV ve Turkuvaz Medya'ya teşekkür eder, desteğimizin her zaman onlarla olduğunu belirtmek isterim. Teşekkür ederim" şeklinde konuştu...