Şebnem Bursalı'dan Müge Anlı ve Turkuvaz Medya'ya teşekkür | Video

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Roman gençlerini sanatla buluşturmak için harekete geçen başarılı gazeteci Müge Anlı'ya ve Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti...