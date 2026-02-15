Akdeniz’i sel vurdu

Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, birçok ilde sele ve taşkınlara yol açtı. En çok etkilenen illerden Antalya'nın merkezi ile Alanya, Manavgat, Serik, Finike, Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde su taşkınları yaşandı; evler, işletmeler ve meyve bahçeleri sular altında kaldı. Dim Barajı'nın seviyesinin yükselmesi nedeniyle bodrum ve zemin katlar için tahliye uyarısı yapıldı, Oba Çayı'nın taşması sonucu bazı yollar trafiğe kapatıldı. Adana'nın Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde dereler taştı, evleri ve yolları su bastı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde araçlar suda mahsur kaldı; Amik Ovası'nda tarım alanları zarar gördü. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Savrun Çayı'nın yükselmesiyle evler su altında kaldı, hastalar sedyeyle tahliye edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde de su baskınları ve çatı uçmaları yaşandı. Nehrin altından geçtiği On Gözlü Köprü'de su yükselişi gözlenirken Hevsel Bahçeleri tehdit altında kaldı. Muğla ve Aydın'da da sel ve heyelanlar meydana geldi. Şanlıurfa'da kuruyan Karahisar Çayı yeniden akmaya başlarken Gölyazı "Küçük Venedik"e döndü.

Hüseyin KAÇAR-Ali ALTUNTAŞ-Erdoğan-ÖZTÜRKZiya RAMOĞLU-Mehtap AYDOĞAN/SABAH