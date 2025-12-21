Akif’in manevi mirası geleceği aydınlatıyor

Birinci Meclis'te Burdur milletvekilliği yapan İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un yaşamı, eserleri ve Milli Mücadele'deki rolü, Burdur'da tarihi bir konakta oluşturulan kültür evinde gelecek nesillere aktarılıyor.Erken Cumhuriyet Dönemi'ne ait yaklaşık 100 yıllık Çelikbaşlar Konağı, Burdur Valiliği'nin girişimiyle restore edilerek 2023'te Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi'ne dönüştürüldü.Geleneksel Türk evi mimarisini yansıtan ve 17'nci yüzyıl Osmanlı sivil mimarisinin örneklerinden Bakibey Konağı'nın bahçesinde yer alan yapı, Mehmet Akif Ersoy'un hayatına ışık tutuyor.Kültür evine gelen ziyaretçileri ilk olarak Ersoy'un balmumundan yapılan heykeli karşılıyor. Alanda ayrıca Ersoy'un holografik sunumu, fotoğrafları, eserleri ve yaşam öyküsünün anlatıldığı bölümler bulunuyor. İki kattan oluşan kültür evinde, Milli Mücadele döneminde Burdur'un durumu, Ersoy'un mebusluk süreci ve hayatının farklı dönemleri tematik odalarda ziyaretçilere sunuluyor.