Akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu Köyü'nde akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Meydana gelen silahlı çatışmada 9 yaşındaki Mustafa Avcı, Abidin Avcı (39), ve Tuğba Avcı, Kasım Avcı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çatışmanın çıktığı olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi.