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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Aksaray’da eğlence çetesi çökertildi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Aksaray’da eğlence çetesi çökertildi

İstanbul Aksaray’da eğlence mekânlarında sahte içki satıp uyuşturucu, kumar ve fuhuş suçlarını işleyen şebeke çökertildi. Şebekeye göz yuman 4 polis de gözaltına alındı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece kulüpleri ve eğlence mekânlarında uyuşturucu madde ticareti, kumar, fuhuş ve sahte içki suçlarına karışan suç örgütünü takibe başladı. Mekân sahiplerinin kaçak alkol satarak ya da alkol görünümlü sahte içeceklere etiket yapıştırarak gerçekmiş gibi müşterilere servis ettikleri belirlendi.
Mekânların, TAPDK bandrolünü sahte hazırlayıp insan hayatını hiçe saydıkları öğrenildi. Liderliğini Remzi K.'nın üstlendiği, hiyerarşik yapılı sistemde örgütün bazı kamu personeliyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

KOD ADI: AKSARAY
Aksaray kod adlı bir gizli tanık, mekânlarda fiyatların şişirildiğini, müşterilerin gasp edildiğini, yabancı uyruklu kadınların fuhuşa itildiğini ve bazı polislerin de rüşvet karşılığı olanlara göz yumduğunu anlattı. Polislerin kaçak iddia işi yapan bir yere ortak olduğunu ve bir polisin 1 milyon liralık rüşvet parasını çelik kasada sakladığını belirtti. Polislerin olası operasyonda yakalanmamak için tuttukları bir kurye aracılığıyla paraları topladıkları deşifre oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında emniyet güçleri operasyonun düğmesine bastı. 4'ü polis, 21 kişiyi yakaladı. Örgütün lideri ve 9 üyesi tutuklandı. Olayla ilgili savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

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Aksaray’da eğlence çetesi çökertildi
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