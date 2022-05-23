Alacak-verecek dehşeti: 3 ölü

İstanbul Maltepe'de aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden gerginlik olduğu öne sürülen iş ortakları Serdar Kaya (52) ve Gökmen K. (42) saat 11.00 sıralarında kafelerinde buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gökmen K., ruhsatsız silahıyla ortağı Serdar Kaya'nın başına ateş etti. Kaya, kanlar içinde yere yığılırken Gökmen K. polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemelerde Serdar Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gökmen K. gözaltına alındı. Olayın 100 bin lira alacakverecek yüzünden yaşandığı iddia edildi. Öte yandan Gaziantep'te de iki grup arasında alacak-meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, Cuma Arar ve Mehmet Polat yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.