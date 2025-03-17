Alacaklısını işkence yaparak katletti

Aksaray'da alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışma, dehşet verici bir işkenceye dönüştü. 8 Şubat günü Ortaköy ilçesi Balcı Mahallesi'nde iddiaya göre Yusuf Akbulut, alacaklı olduğu Soner Doğu'yu zorla alıkoyup, ellerini bağlayarak evinin banyosuna kapattı. Burada saatlerce sopayla darp edilen ve işkenceye maruz kalan Doğu, ihbar üzerine eve gelen jandarma ekiplerince kurtarıldı. Şüpheli Yusuf Akbulut ise elinde sopa ile suçüstü yakaladı. Yusuf Akbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soner Doğu, 22 gün süren yaşam mücadelesini 2 Mart'ta kaybetti.