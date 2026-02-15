Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da freni boşalan kamyon dehşet saçtı! 1ölü, 1 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 15.02.2026 15:57

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde freni boşalan toprak yüklü kamyon, ayrı motosikletlerde seyir halinde olan iki gence çarptı. Kazada Ömer Demir hayatını kaybederken, diğer genç ağır yaralandı.

Antalya'nın Alanya İlçesi Güney Mahallesi'nde meydana gelen kazada. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki toprak yüklü kamyonun fren sistemi arızalandı. Kontrolden çıkan kamyon, aynı istikamette ilerleyen iki ayrı motosiklete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüleri yola savruldu. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücülerinden Ömer Demir'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan diğer genç ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili Jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

