Alanya’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan 54 yaşındaki Yusuf Ergin, 10 metre yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

İNŞAATTA DENGESİNİ KAYBEDİP ZEMİNE DÜŞTÜ

Antalya'nın Alanya Avsallar Mahallesi'nde meydana gelen iş kazasında, bir inşaat işçisi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, 54 yaşındaki Yusuf Ergin isimli işçi, çalıştığı inşaatın yaklaşık 10 metre yüksekliğinden henüz belirlenemeyen bir nedenle zemine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Yusuf Ergin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ergin'in cenazesi, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı Yetkililer, inşaat kazasının kesin nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.